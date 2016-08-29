وفد أنصار الله يصل العاصمة العراقية بغداد

وذكرت قناة "المسيرة" ان وفد أنصار الله سيلتقي خلال الزيارة بوزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري، كما سيجري سلسلة لقاءات مع عدد من المسؤولين الرسميين والقيادات السياسية في العراق.

وتتناول المحادثات التي سيجريها الوفد في إطار جولة على عدد من دول المنطقة مستجدات العدوان السعودي الأميركي على اليمن وما آلت إليه المفاوضات اليمنية في جولتها الأخيرة في الكويت وسبل دعم الشعب اليمني في مواجهة الحصار الذي يتعرض له.

الجدير ذكره أن العدوان مستمر في منع طائرة الوفد الوطني اليمني في مسقط من العودة إلى العاصمة صنعاء للأسبوع الثالث على التوالي في انتهاك صارخ للقوانين الدولية والإنسانية./انتهى/