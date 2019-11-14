  1. إيران
١٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٢٠:١٠

المنتخب العراقي لكرة القدم يهزم نظيره الإيراني بنتيجة 2-1

المنتخب العراقي لكرة القدم يهزم نظيره الإيراني بنتيجة 2-1

تمكن المنتخب العراقي من تحقيق الفوز على نظيره الايراني بنتيجة 2-1في مباراة حاسمة واجه فيها المنتخبان على أرض ملعب عمّان الدولي في نطاق تصفيات المجموعة الثالثة للتأهل لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

وفاز المنتخب العراقي على نظيره الإيراني بهدفين مقابل هدف واحد بعد أن أضاف حكم المباراة 7 دقائق لوقت المباراة.

وكان المنتخب العراقي يسعى للفوز في هذه المباراة لتعزيز موقعه في صدارة المجموعة الثالثة وتوسيع فارق النقاط مع إيران إلى 4، فيما يدرك المنتخب الإيراني أن الخسارة في مباراة الخميس قد تعرقل سعيه في التأهل للمرحلة النهائية من التصفيات، لاسيما وأن منتخب البحرين سيخوض يسيرة عندما يحل ضيفاً على منتخب هونغ كونغ.

وكان من المقرر أن تجرى هذه المباراة في ملعب البصرة الدولي، لكن الظروف التي يمر بها العراق حاليا، من احتجاجات ومظاهرات أودت بحياة المئات ناهيك عن آلاف الجرحى، تقرر نقلها إلى العاصمة الأردنية./انتهى/

رمز الخبر 1899224

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