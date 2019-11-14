المنتخب العراقي لكرة القدم يهزم نظيره الإيراني بنتيجة 2-1

وفاز المنتخب العراقي على نظيره الإيراني بهدفين مقابل هدف واحد بعد أن أضاف حكم المباراة 7 دقائق لوقت المباراة.

وكان المنتخب العراقي يسعى للفوز في هذه المباراة لتعزيز موقعه في صدارة المجموعة الثالثة وتوسيع فارق النقاط مع إيران إلى 4، فيما يدرك المنتخب الإيراني أن الخسارة في مباراة الخميس قد تعرقل سعيه في التأهل للمرحلة النهائية من التصفيات، لاسيما وأن منتخب البحرين سيخوض يسيرة عندما يحل ضيفاً على منتخب هونغ كونغ.

وكان من المقرر أن تجرى هذه المباراة في ملعب البصرة الدولي، لكن الظروف التي يمر بها العراق حاليا، من احتجاجات ومظاهرات أودت بحياة المئات ناهيك عن آلاف الجرحى، تقرر نقلها إلى العاصمة الأردنية./انتهى/