جابري أنصاري يلتقي سيد عمار الحكيم

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والأفريقية الذي كان في زيارة لدمشق الأسبوع الماضي للمشاركة في الإجتماع الخامس للجنة السياسية الإيرانية السورية المشتركة لبحث آخر تطورات المنطقة والعلاقات الثنائية التقى رئيس المجلس الأعلى الإسلامي في العراق "سيد عمار الحكيم" صباح اليوم الأحد في بغداد.

وكان في إستقبال جابري أنصاري في مطار بغداد عدد من المسؤولين في وزارة الخارجية العراقية بالإضافة إلى سفير إيران لدي بغداد.

وكان جابري أنصاري قد التقى في سوريا كلا من الرئيس السوري ورئيس الوزراء ووزير الخارجية وعدد من المسؤولين السوريين وبحث معهم سبل تطوير العلاقات الثنائية والتطورات على صعيد المنطقة والعالم./انتهى/