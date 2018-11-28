بدء أعمال الاجتماع الحادي عشر لمحادثات السلام في آستانا

وكان الوفد السوري برئاسة مندوب سوريا الدائم في منظمة الامم المتحدة بشار الجعفري قد وصل الى آستانا يوم امس الثلاثاء.

ويمثل الجمهورية الاسلامية الايرانية في الاجتماع كبير مساعدي وزير الخارجية للشؤون السياسية الخاصة حسين جابري انصاري.

وأعلن رئيس قسم اسيا وأفريقيا في وزارة خارجية كازاخستان حيدر بك توماتوف في تصريح للصحفيين أن جميع المشاركين في محادثات الجولة الحادية عشرة من اجتماع استانا وصلوا إلى العاصمة الكازاخية.

وأشار توماتوف إلى أنه وصل إلى أستانا أيضا بصفة مراقب وفد الأمم المتحدة برئاسة المبعوث الأممي الخاص إلى سورية ستافان دي ميستورا كما سيشارك في الاجتماع أيضا مراقبون عن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وتجري اليوم لقاءات ثنائية وثلاثية بين مختلف الأطراف المشاركة في الاجتماع على أن تعقد الجلسة العامة يوم غد الخميس.

واستضافت العاصمة الكازاخية أستانا منذ كانون الثاني عام 2017 تسعة اجتماعات حول الأزمة في سورية فيما عقد الاجتماع العاشر في مدينة سوتشي الروسية أواخر تموز الماضي بصيغة أستانا وأكدت فى مجملها الالتزام الثابت بالحفاظ على سيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها ومواصلة الحرب على التنظيمات الإرهابية فيها حتى دحرها نهائيا./انتهى/