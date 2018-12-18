منع تصدير 17 نوعا من المواد الغذائية اعتبارا من بداية الشهر القادم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المدير العام للصادرات "علي أكبر شاماني"، اوضح انه تم اصدار تعميم للجمارك الإيرانية ينص على منع تصدير كل من الزبدة وجميع أنواع الحبوب وبعض المواد الزراعية اعتبارا من بداية الشهر الإيراني القادم كما انه تم رفع المنع عن تصدير أكياس البروبلين.

ووفقا للتعميم الجمركي ينبغي على جميع دوائر الجمارك في كل البلاد تنفيذ التعميم منذ بداية الشهر الإيراني القادم والذي يشمل كل أنواع الزبدة والحبوب من الحمص والفاصولياء والعدس والفول وجميع المنتجات والمواد النباتية والحثالة النباتية.

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