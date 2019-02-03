  1. السياسة
٣ فبراير ٢٠١٩ - ٠٩:٠٦

برئاسة علي مطهري

مجلس الشورى يوجه سؤالا لوزير الجهاد الزراعي

مجلس الشورى يوجه سؤالا لوزير الجهاد الزراعي

بدأت الجلسة العلنية لمجلس الشورى الإسلامي برئاسة "علي مطهري"، صباح اليوم الاحد حيث تم توجيه سؤال لوزير الجهاد الزراعي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الجلسة العلنية لمجلس الشورى الإسلامي بدأت برئاسة "علي مطهري"، نائب رئيس المجلس، صباح اليوم الاحد ويتضمن جدول اعمال المجلس مواضيع مختلفة منها توجيه سؤال لوزير الجهاد الزراعي.

- دراسة تقرير لجنة البرامج والميزانية حول مشروع اصلاح  قانون ميزانية العام 2018 بصفة عاجلة.

تقرير لجنة الشؤون الداخلية حول مشرع لاصلاح مواد من قانون انتخابات مجلس الشورى الإسلامي بصفة عاجلة.

-توجيه سؤال من قبل ممثل رود سر "اسد الله عباسي" وممثلة طهران "فاطمة ذو القدر" لوزير الثقافة الجهاد الزراعة./انتهى/

رمز الخبر 1891918

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