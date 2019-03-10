بدء الجلسة العلنية لمجلس الشورى لرفع اشكاليات مجلس صيانة الدستور حول ميزانية 98

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مجلس الشوری الإسلامی بدأ جلسته العلنیة الیوم برئاسة "علی لاریجانی"، وحضور أكثر اعضاء المجلس.

کما سیناقش المجلس خلال جلسته المحاور التالیة:

مناقشة تقرير لجنة التخطيط والميزانية حول رفع اشكاليات مجلس صيانة الدستور بشأن قائمة ميزانية العام الإيراني القادم 98 وتقریر لجنة الشؤون الداخلیة والمجالس حول تعدیل مواد من قانون انتخابات مجلس الشوری الاسلامی بصفة عاجلة.

ومناقشة تقریر اللجنة الاجتماعیة حول تمديد مدة تنفيذ الفترة التجريبة لقانون تحسين النظام الإداري ومواجهة الفساد.

وتقریر اللجنة المشتركة حول قائمة اصلاح ودائمية قانون اداراة خدمات البلاد.

ومناقشة تقریر اللجنة الزراعية لرفع اشكاليات مجلس صيانة الدستور حول قانون حماية التربة./انتهی /