  1. السياسة
٢٥ مايو ٢٠١٩ - ١١:٠٤

بدء الجلسة العلنية لمجلس الشورى الاسلامي

بدء الجلسة العلنية لمجلس الشورى الاسلامي

بدأ مجلس الشورى الاسلامي جلستة العلنية اليوم برئاسة علي لاريجاني والتي المقرر أن يلقي فيها كلمة قائد مقر خاتم الأنبياء (ص) المركزي للدفاع الجوي اللواء "غلام علي رشيد"، حول تحرير خرمشهر.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مجلس الشورى الاسلامي بدأ جلستة العلنية اليوم السبت، برئاسة علي لاريجاني وحضور اكثر نواب المجلس.

ومن المقرر على جدول اعمال المجلس:

1- ان يلقي كلمة قائد مقر خاتم الأنبياء (ص) المركزي للدفاع الجوي اللواء "غلام علي رشيد"، حول مناسبة تحرير مدينة خرمشهر.

2- دراسة تقرير لجنة الصناعة والمعادن حول خطة تنظيم سوق السيارات بصفة عاجلة.

3- مناقشة تقرير لجنة الزراعة حول إصلاح اعتراضات مجلس صيانة الدستور على مشروع قانون حماية التربة.

4- دراسة تقرير لجنة الثقافة حول عدم تكبيق قانون دعم الأمرين بالمعروف والناهون عن المنكر في المادة 234 من القانون الداخلي للمجلس./انتهى/

رمز الخبر 1894910

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