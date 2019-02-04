قائد الثورة يقدم هدية لأكبر مكتبة في البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه تم افتتاح اكبر مكتبة في إيران بمدينة مشهد، صباح اليوم الاثنين، بحضور وزير الارشاد والثقافة وبعض المسؤولين الثقافيين في مشهد.

واوضح رئيس مؤسسة المكتبات في البلاد "عليرضا مختار بور"، أن قائد الثورة فاجأ الجميع خلال المراسم من خلال هدية ارسلها للمراسم.

وعلق مختاربور قائلاً: هل يمكن ان يكون هناك نشاط ثقافي وخاصة في مجال الكتاب والا يعلم بها قائد الثورة مضيفا ان قائد الثورة لديه ذكريات عديدة عن مكتبة العتبة الرضوية المقدسة.

وتابع لقد قدم قائد الثورة في مراسم الافتتاح مصحفاً كتب عليه "اهداء لمكتبة الإمام الخمينيالمركزية في مشهد تقديراً لخدمات وجهود القائمين بها".

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