صدور لائحة اتهام بشأن جرائم حرب أمريكية وإسرائيلية تتعلق بهجمات على إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح علي كاظمي، المتحدث باسم السلطة القضائية، بأن هذه القضايا قد بُدئ النظر فيها عقب شكوى رسمية من مكتب المدعي العام وشكوى أخرى قدمتها منظمة الطاقة الذرية ضد قادة ومسؤولين سياسيين وعسكريين وأمنيين مختلفين في الكيان الصهيوني "القاتل للأطفال" والولايات المتحدة "المجرمة". وأشار إلى أن إجمالي عدد المتهمين في هاتين القضيتين يبلغ 97 شخصاً.

وأوضح أنه تم النظر في القضايا المرفوعة ضد هؤلاء الأفراد -والتي تتضمن تهماً تشمل "الإفساد في الأرض"، وتقويض الأمن القومي، والتعدي على الموارد الوطنية بقصد الاستيلاء عليها وتدميرها (في القضية الأولى)، فضلاً عن تدمير وإحراق ممتلكات عامة تقدر قيمتها بـ 15 مليار دولار (في قضية منظمة الطاقة الذرية)-؛ وبعد ثبوت ارتكاب الجرائم المذكورة، صدرت لائحة اتهام وأُحيلت إلى المحكمة.

وشدد المتحدث باسم السلطة القضائية على أن المسؤولية الجنائية الفردية عن هذه الجرائم تقع على عاتق جميع المسؤولين السياسيين والقادة العسكريين الذين كان لهم دور في التخطيط وإصدار الأوامر وتنفيذ الهجمات.

/انتهى/