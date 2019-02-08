  1. السياسة
٨ فبراير ٢٠١٩ - ١١:٥٦

قائد الثورة يستقبل قادة القوة الجوية للجيش الإيراني

قائد الثورة يستقبل قادة القوة الجوية للجيش الإيراني

استقبل قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي صباح اليوم الجمعة، قادة وجمعا من منتسبي القوة الجوية للجيش الايراني بمناسبة الذكرى السنوية للبيعة التاريخية مع الامام الخميني (رض) في 8 شباط / فبراير 1979.

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن قادة وطياري وكوادر القوة الجوية للجيش الايراني جددوا في هذا اللقاء، البيعة مع قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي. /انتهى/
 

رمز الخبر 1892082

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