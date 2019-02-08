قائد الثورة يستقبل قادة القوة الجوية للجيش الإيراني

استقبل قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي صباح اليوم الجمعة، قادة وجمعا من منتسبي القوة الجوية للجيش الايراني بمناسبة الذكرى السنوية للبيعة التاريخية مع الامام الخميني (رض) في 8 شباط / فبراير 1979.