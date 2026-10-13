مقارنة انقطاع الإنترنت في فرنسا وإيران بسبب الاحتجاجات

أفادj وكالة مهر للأنباء أن محمد أمين آقاميري قال صباح اليوم في مؤتمر صحفي أمام الصحفيين إن ستارلينك، إلى جانب الاتصالات، يُستخدم في الحروب للقيادة والسيطرة، وتوجيه الطائرات المسيّرة، والتجسس، ونقل المعلومات. ولديهم عدة أنظمة لقطع محطات ستارلينك الفضائية، وأن تكنولوجيا ستارلينك قابلة للإدارة.

وأشار إلى التعاون مع الحكومة، فقال إنهم يتابعون مع مكتب رئيس الجمهورية عقد جلسة المجلس الأعلى للفضاء الافتراضي.

كما شدد على أن الأمن الوطني ليس محل مزاح، وقال إن جهات مختلفة تتخذ القرار بشأن الإنترنت الدولية.

ورداً على سؤال وكالة فرانس برس، قال رئيس المركز الوطني للفضاء الافتراضي: الإنترنت في فرنسا يتعرض لانقطاعات بسبب الاحتجاجات. وفي أيام انقطاع الإنترنت الدولية، لم يتعطل أي جهاز نقاط بيع لديهم لأنهم يمتلكون الشبكة الوطنية للمعلومات، على عكس فرنسا التي تعطلت فيها جميع الأجهزة.

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