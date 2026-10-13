جواني: الحسابات الأمريكية الخاطئة أوقعت واشنطن في مواجهة القوات المسلحة الإيرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن العميد يد الله جواني أوضح أن واشنطن وتل أبيب اعتقدتا أن استشهاد قائد الثورة الإسلامية واستهداف المؤسسات السياسية والأمنية وإثارة الاضطرابات الداخلية ستؤدي إلى انهيار النظام الإيراني، لكن هذه الحسابات لم تتحقق.

إخفاق الرهانات الأمريكية على انهيار إيران

وأشار جواني إلى أن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني أخطآ في تقدير قدرات إيران، وراهنا على أن الضغوط السياسية والأمنية والاضطرابات الداخلية ستقود إلى انهيار النظام، إلا أن صمود الشعب الإيراني أحبط هذه المخططات.

سوء تقدير قدرات إيران

وأوضح أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والولايات المتحدة اعتقدا، في ضوء التطورات في غزة ولبنان وسوريا، أن إيران أصبحت ضعيفة وأن الفرصة باتت مهيأة لممارسة مزيد من الضغوط عليها، لكن الوقائع أثبتت خطأ هذا التقدير.

حضور شعبي متواصل في الشوارع

ولفت جواني إلى أن الحضور الشعبي في الساحات والشوارع أسهم في إفشال مخططات الأعداء، مشيراً إلى استمرار التجمعات الشعبية في إيران على مدى 226 ليلة متتالية.

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