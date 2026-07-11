مسؤول: أكثر من 7 ملايين شخص شارك في مراسم تشييع القائد الشهيد في مشهد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان أمير الله شمقدري، معاون الشؤون الأمنية والشرطية في محافظة خراسان رضوي، صرّح اليوم للصحفيين، على هامش اجتماع اللجنة المحلية لإقامة مراسم تشييع جثمان قائد الثورة الشهيد، قائلاً: "نشكر الله أن هذه المراسم المهيبة في مشهد المقدسة أُقيمت دون أي خسائر بشرية".

وأكد على أهمية الأمن في مثل هذا النطاق الواسع، مضيفاً: "هذا النجاح يُعزى إلى يقظة وجهود حفظة الأمن، والقوات المسلحة، وقوات الشرطة، والأجهزة الاستخباراتية. ولتأمين أمن هذه المراسم، تم نشر نحو ٦٠ ألف فرد من الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة في مختلف أنحاء البلاد، كان منهم ١٠ آلاف فرد متواجدين مباشرة على طول مسار التشييع، والباقي في النقاط الحساسة والطرق المؤدية والحدود".

تفاصيل أعداد المشاركين والتوقيت الزمني للمراسم

وتابع شمقدري قائلاً: "يُقدّر عدد المشاركين في مراسم تشييع قائد الثورة الشهيد في مشهد بنحو ٧ إلى ٨ ملايين شخص".

وفي ما يتعلق بالتعديلات الزمنية للمراسم، أشار إلى أنه "نظراً لتأخر نقل الجثمان الطاهر بمقدار ٨ ساعات عن الجدول الأولي، قمنا بإدارة الإعلام والإعلان عن موعد بدء المراسم في الساعة ١٤:٠٠ بالتوقيت المحلي في الوقت المناسب، لكي يتمكن الناس من التواجد في المكان في الوقت المناسب".

ووصف معاون المحافظ للأمن والشرطة حالة شوارع مشهد في يوم المراسم، قائلاً: "كان العديد من الناس قد دخلوا مشهد منذ اليوم السابق. واكتظت الشوارع المؤدية إلى شارع الإمام الرضا (عليه السلام)، وجانبي ميدان ١٥ خرداد، وشوارع خرمشهر، والجمهورية الإسلامية، وملك الشعراء بهار، وفدائيان إسلام، وجانبي شارع دانش، وطبرسي، وشيرازي، ونواب صفوي، وكذلك الممرات السفلية وحرم المرقد، بالجموع الغفيرة".

الإعلان عن عدد المشاركين في تشييع قائد الثورة الشهيد في مشهد

أعلن معاون الشؤون الأمنية والشرطية في محافظة خراسان رضوي، في إشارة إلى الإقامة المهيبة لمراسم تشييع جثمان قائد الثورة الإسلامية الشهيد (قدس الله سره) في مشهد المقدسة، عن مشاركة ما بين ٧ إلى ٨ ملايين شخص في هذه المراسم.

أمير الله شمقدري، معاون الشؤون الأمنية والشرطية في محافظة خراسان رضوي، صرّح اليوم للصحفيين، على هامش اجتماع اللجنة المحلية لإقامة مراسم تشييع جثمان قائد الثورة الشهيد، قائلاً: "نشكر الله أن هذه المراسم المهيبة في مشهد المقدسة أُقيمت دون أي خسائر بشرية".

وأكد على أهمية الأمن في مثل هذا النطاق الواسع، مضيفاً: "هذا النجاح يُعزى إلى يقظة وجهود حفظة الأمن، والقوات المسلحة، وقوات الشرطة، والأجهزة الاستخباراتية. ولتأمين أمن هذه المراسم، تم نشر نحو ٦٠ ألف فرد من الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة في مختلف أنحاء البلاد، كان منهم ١٠ آلاف فرد متواجدين مباشرة على طول مسار التشييع، والباقي في النقاط الحساسة والطرق المؤدية والحدود".

تفاصيل أعداد المشاركين والتوقيت الزمني للمراسم

وتابع شمقدري قائلاً: "يُقدّر عدد المشاركين في مراسم تشييع قائد الثورة الشهيد في مشهد بنحو ٧ إلى ٨ ملايين شخص".

وفي ما يتعلق بالتعديلات الزمنية للمراسم، أشار إلى أنه "نظراً لتأخر نقل الجثمان الطاهر بمقدار ٨ ساعات عن الجدول الأولي، قمنا بإدارة الإعلام والإعلان عن موعد بدء المراسم في الساعة ١٤:٠٠ بالتوقيت المحلي في الوقت المناسب، لكي يتمكن الناس من التواجد في المكان في الوقت المناسب".

ووصف معاون المحافظ للأمن والشرطة حالة شوارع مشهد في يوم المراسم، قائلاً: "كان العديد من الناس قد دخلوا مشهد منذ اليوم السابق. واكتظت الشوارع المؤدية إلى شارع الإمام الرضا (عليه السلام)، وجانبي ميدان ١٥ خرداد، وشوارع خرمشهر، والجمهورية الإسلامية، وملك الشعراء بهار، وفدائيان إسلام، وجانبي شارع دانش، وطبرسي، وشيرازي، ونواب صفوي، وكذلك الممرات السفلية وحرم المرقد، بالجموع الغفيرة".

الشكر للجان الـ ٣٥ وجميع القائمين على المراسم

وفي الختام، أعرب شمقدري عن ارتياحه للتنفيذ الناجح للمراسم، وشكر جميع الجهات المعنية، قائلاً: "أتقدم بالشكر الصادق إلى الشعب، ووسائل الإعلام، والصحفيين، والقوات المسلحة، والطواقم الطبية، وجميع أعضاء اللجان الـ ٣٥ التابعة لهيئة التشييع، الذين بذلوا جهودهم في جميع الميادين".

وقد استمرت مراسم الوداع والتشييع لجثمان قائد الثورة الشهيد ستة أيام في خمس مدن هي: طهران، وقم المقدسة، والنجف الاشرف، وكربلاء المقدسة، ومشهد المقدسة، وتحولت بفضل المشاركة الملحمية والمهيبة للشعب إلى أكبر حدث تشييعي في تاريخ العالم. وشملت المراسم في طهران ثلاثة أيام (يومان للوداع في مصلى طهران الكبير ويوم للتشييع الرئيسي)، وفي قم والنجف-كربلاء ومشهد يوم واحد لكل منها، وبتكرار حضور الأفراد في مدن مختلفة، جمعت أعداداً غير مسبوقة من المشاركين.

وتؤكد المصادر الرسمية أن إجمالي المشاركين في جميع المدن بلغ نحو ٤١ إلى ٤٣ مليون شخص.