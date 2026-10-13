التكنولوجيا الإيرانية المحلية عطّلت اتصالات محطات «ستارلينك»

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن محمد أمين آقاميري أوضح أن اتصال المحطات الأرضية التابعة لشبكة «ستارلينك» بالأقمار الصناعية يتم عبر تقنيات اتصالات معقدة، لكنها، شأنها شأن سائر التقنيات في العالم، قابلة للإدارة والتعامل معها.

وأضاف أن أنظمة محلية قد صُممت واختُبرت لتحديد المحطات الطرفية وتعطيل الاتصال بين المحطات الأرضية والأقمار الصناعية.

وأشار آقاميري إلى أن تقارير دولية أظهرت أن التدخلات الفنية أدت إلى ارتفاع معدل فقدان حزم البيانات (Packet Loss) إلى نحو 80%، ما تسبب في اضطراب الشبكة، مؤكداً أن ذلك يثبت إمكانية إدارة هذه التكنولوجيا من الأرض والفضاء على حد سواء.

وأكد أن إيران مستعدة لتبادل خبراتها التقنية المحلية مع الدول المتوافقة معها، لافتاً إلى أن وزارة الاتصالات تتابع أيضاً إجراءات قانونية وفنية فعالة في الاتحاد الدولي للاتصالات.

انتهى/