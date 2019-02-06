ظريف: امريكا تدعم الديكتاتوريات والقتلى في المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف علق على تصريحات الرئيس الامريكي دونالد ترامب في الكونغرس، عبر تغريدة له في حسابه الشخصي على التويتر قائلاً: إن الإيرانيين ومن بينهم المواطنيين اليهود يحتفلون الآن بالذكرى الأربعين للثورة الإسلامية بالرغم من الضغوط الامريكية،

وأضاف ظريف مؤكداً إن ترامب أعاد تكرار مزاعمه واتهاماته ضد إيران أخيراً في خطابه السنوي أمام الكونغرس، منوهاً إلى إن العداء الامريكي جعل من واشنطن داعم للديكتوريات والجزارين والمتطرفين المسببين للدمار في المنطقة.

وكان ترامب قد وصف إيران بأنها "أكبر دولة راعية للإرهاب" خلال الخطاب وأضاف أن إدارته تصرفت بحسم لمواجهتها وذلك كما جاء في تسجيل فيديو للخطاب بثه الموقع الرسمي للبيت الأبيض.

وقال ترامب "إنه نظام متشدد. يفعلون أشياء سيئة...لن نغمض أعيننا عن نظام يهتف "الموت لأمريكا" ويهدد بإبادة الشعب اليهودي". /انتهى/