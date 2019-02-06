الجيش الإيراني: مدى صواريخنا الساحلية بلغ 300 كيلومتر بعد انتصار الثورة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الادميرال موسوي أشار خلال اجتماع الجیش مع الصحفيين الیوم صباحا في حديقة متحف الثورة الإسلامية والدفاع المقدس، إلى أن يعد الاحتفاظ بالمعدات العسكرية وتجهيزها احد المهمات العسكرية المهمة منذ بداية الثورة الإسلامية وحتى يومنا هذا وقد تم إنجازها بشكل جيد.

وأضاف أن الجيش أعاد بناء قدراته ومعداته الدفاعية بعد فترة الدفاع المقدس ، وكان تشكيل الوحدة تحت السطحية امر إستراتيجي للغاية ولم يكن ذلك موجودا قبل الثورة الإسلامية ، ومن ناحية أخرى ادى تصميم وصنع الصواريخ المختلفة إلى تطوير قدرات الردع في البلاد.

وتابع انه قبل الثورة لم نمتلك صواريخ الساحل/البحر ولكن اليوم مدى الصواريخ الساحلية يصل إلى 300 كيلومتر كما انه ستصل إلى أكثر من ذلك في المستقبل مؤكدا على ان التواجد في الخليج الفارسي وبحر قزوين والمحيطات احد انجازات الجيش الأخرى بعد الثورة وهذه جميعها أدلة على الامكانية والقدرات الدفاعية في ظل الثورة الإسلامية./انتهى/