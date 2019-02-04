العميد كوثري: معارضة الغرب لنا ناتجة عن تطور صواريخنا

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن مساعد قائد مقر "ثار الله (ع)" التابع للحرس الثوري العميد "اسماعيل كوثري"، أشار في المؤتمر الثالث لاحياء ذكرى عملية "الفجر8"، صباح اليوم الاثنين، في صالة شهيد قندي للاجتماعات، إلى أن الأمام الخميني (قدس)، نصح الشاه مرارا ان يسحب يدها من يد أميركا والصهاينة ولكن لم يعمل بنصيحة الإمام بسبب تبعيته وعدم تمتعه بالسلطة.

وفي إشارة إلى كلام الرئيس الأميركي "دونالد ترامب"، الذي اعتبر حكام السعوية بالبقرة الحلوب، قال كوثري: محمد رضا بهلوي قبل انتصار الثورة الاسلامية كان مثل البقرة الحلوب بالنسبة لأميركا ولم يمتلك أي ارداة.

وأعتبر كوثري أن القيادة الذكية والشعب هما عنصرا لعبا چورا هاما فی انتصار الثورة الإسلامية مضيفا ان الإمام الخميني بدأ بيد فارغة ولكن بإيمان وعقيدة قوية بالله لتحقيق العزة والفخر للمسلمين وقام بهزيمة القوة الغربية والشرقية.

وتابع ان الحرس الثوري والجيش عملا بشكل منفصل في عملية الفجر 8 في منطقة"فاو"، وبدأت العملية في الليلة العاشرئ من شباط عام 1986 واستمرت لمدة 71 يوما.

وفي اشارة إلى الجهود المبذولة من أجل الحصول على القدرات الصاروخية علق كوثري قائلاً: ان الشهيد تهراني مقدم سعى جاهدا كي تحصل البلاد على القدرات الصاروخية واليوم هذا التطور اثار حفيظة أميركا والسعوية والكيان الصهيوني منوها إلى أنه لو لم نكن نملك قدرات صاروخية وعلم الطاقة الذرية وغيره من التطور والانجازات لما واجهنا معارضة شديدة من قبل الغرب.

وفي سياق أخر اشار إلى أن البعض يقول ليس لديكم القدرة على ضبط قيمة اللحوم لتقولوا لدينا انجازات، والرد هو ان الثورة الاسلامة تمتلك انجازات عظيمة على اصعدة مختلفة إما الغلاء وبعض المشاكل الاقتصادية ناتجة عن امور إدارية وعدم الاشراف الصحيح والدقيق./انتهى/