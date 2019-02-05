روحاني: لن نسمح للأميركان التسلط على رقاب الشعب الإيراني

وقال الرئيس روحاني في جانب من كلمته خلال مراسم اهداء جائزة كتاب السنة عصر اليوم الثلاثاء موجها كلامه الى ترامب: أنت تعادي شعوب منطقتنا، وتتحدث بلغة سخيفة وغير دبلوماسية وغير مقبولة لأي شخص، أنت تقول اننا سنبقى في العراق، لقد قلت أنكم بقيتم في العراق لمحاربة الإرهاب، وكان جيدا انك كشفت عن نواياك بانكم في العراق ليس بسبب الإرهاب ولا من اجل الشعب العراقي، وانما تريدون البقاء في العراق لمراقبة ايران.

واضاف رئيس الجمهورية: هذا المنطق يرفضه كل عراقي وايراني، أنت تقول صراحة أنك تحتل جزءا من الأراضي العراقية للتجسس على البلد المجاور للعراق.

واكد روحاني، ان تصريحات ترامب هذه لا تتوافق مع أي منطق في العالم، وانه يكشف عن ان الهدف الحقيقي من تواجد القوات الاميركية في افغانستان والمنطقة هو لمراقبة ايران او روسيا او الصين، وقال مخاطبا الاميركان: انتم الذين لديكم اسطول وقوة بحرية راقبوا البحار، ولديكم قوة جوية قوية فلماذا تحتلون اراضي دول اخرى، ولماذا تكذبون.

ووجه روحاني كلامه الى اعداء الجمهورية الاسلامية قائلا: اذا أردتم اعادة إيران الى الوراء عاما، فهذا أمر مستحيل. لن نعود إلى عهد الهيمنة الأميركية على ايران، وان تلك الفترة التي كنتم تتحكمون بكل شيء في ايران قد ولت، والشعب الايراني لن يأخذ اذنا منكم /الاعداء/ ولن يخضع لكم، ولن يركع الا لله ويعمل وفق ارادته الوطنية، ويمضى قدما الى الامام./انتهى/