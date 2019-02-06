السيد حسن نصر الله سيلقي كلمة بمناسبة الثورة الإسلامية

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الامين العامُّ لحزب الله السيد حسن نصرالله سيتحدث خلال مهرجان "الاربعون ربيعاً" الذي يُقيمُهُ حزبُ الله لمناسبةِ العيدِ الاربعينَ لانتصارِ الثورةِ الاسلاميةِ المبارَكَة في ايرانَ وذلكَ عندَ الساعةِ السادسةِ والنصفِ من مساءِ اليومِ في مَجمَعِ سيدِ الشهداءِ عليهِ السلام في الضاحيةِ الجَنوبيةِ لبيروت./انتهى/