ظريف يبحث مع أمين عام حركة الجهاد الإسلامي القضايا ذات الاهتمام المشترك

واستعرض الجانبان فی هذا اللقاء الذي خضره السفیر الایرانی لدي لبنان 'محمد جلال فیروز نیا' ایضا، استعرضا آخر التطورات على الساحتین الفلسطینیة والمنطقة.

وفی تصریح له خلال اللقاء، اكد ظریف على استمرار دعم الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة لتیارات المقاومة الفلسطینیة فی مواجهة الاحتلال والعدوان الصهیونی.

الى ذلك، اشاد النخالة بمواقف ایران المساندة لتطلعات فلسطین وشعبها.

و وصل ظریف الیوم الاحد الی لبنان؛ فی زیارة تستغرق یومین، سیلتقی خلالها مع رئیس الجمهوریة 'مشیال عون'، ورئیس البرلمان 'نبیه بری'، ورئیس الوزراء 'سعد الحریری'، الي جانب نظیره اللبنانی 'جبران باسیل'./انتهى/