  1. السياسة
١١ فبراير ٢٠١٩ - ١٤:٥٧

الأدميرال خانزادي: سوف يكون لإيران وجود أكثر أهمية في المحيطات والبحار مستقبلاً

الأدميرال خانزادي: سوف يكون لإيران وجود أكثر أهمية في المحيطات والبحار مستقبلاً

قال قائد سلاح البحرية في الجيش الايراني الادميرال حسين خانزادي أنه في العقد الخامس من الثورة ، سيكون هناك المزيد من النمو والازدهار ، وسوف يشهد الشعب الايراني العزيز وجودًا أكثر أهمية بالنسبة لايران في المحيطات والبحار.

وافادت وكالة مهر للأنباء انه على هامش مسيرات الذكرى الاربعين لانتصار الثورة الاسلامية في ايران  قام قائد سلاح البحرية في الجيش الايراني الاميرال حسين خانزادي بالتصريح للصحفيين حول الانجازات التي حققتها الثورة الاسلامية طيلة الاربعين سنة الماضية والتي تدل على مدى تطور واستعداد الشعب الايراني الشريف.

واعتبر خانزادي انه استناداً إلى التجارب التي اكتسبتها ايران في الماضي ، والبنية التحتية التي تم بناؤها ، ستكون البلاد افضل بكثير  وستمضي قدماً في مسيرها، الأمر الذي سيسبب  القلق للعدو.

وقام خانزادي بالاشارة إلى إن الغواصة الايرانية فاتح سوف تنضم الى الاسطول البحري الايراني خلال أشهر. /انتهى/.

رمز الخبر 1892165
موسی جعویک

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