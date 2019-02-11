الأدميرال خانزادي: سوف يكون لإيران وجود أكثر أهمية في المحيطات والبحار مستقبلاً

وافادت وكالة مهر للأنباء انه على هامش مسيرات الذكرى الاربعين لانتصار الثورة الاسلامية في ايران قام قائد سلاح البحرية في الجيش الايراني الاميرال حسين خانزادي بالتصريح للصحفيين حول الانجازات التي حققتها الثورة الاسلامية طيلة الاربعين سنة الماضية والتي تدل على مدى تطور واستعداد الشعب الايراني الشريف.

واعتبر خانزادي انه استناداً إلى التجارب التي اكتسبتها ايران في الماضي ، والبنية التحتية التي تم بناؤها ، ستكون البلاد افضل بكثير وستمضي قدماً في مسيرها، الأمر الذي سيسبب القلق للعدو.

وقام خانزادي بالاشارة إلى إن الغواصة الايرانية فاتح سوف تنضم الى الاسطول البحري الايراني خلال أشهر. /انتهى/.