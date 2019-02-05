جهانغيري: ايران هي الدولة الأكثر حرية في الشرق الأوسط

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه قال النائب الأول للرئيس الايراني "اسحاق جهانغيري" اليوم الثلاثاء خلال زيارته لمدينة همدان أن مبادئ الامام الخميني(ره) ووقوف الشعب الايراني الى جانبه كانت سببا في انتصار الثورة الاسلامية.

وأشار "جهانغيري" الى أن ايران هي الدولة الأكثر حرية في الشرق الاوسط وعلينا الان في الذكرى الاربعين للثورة الاسلامية الايرانية أن نفتخر بما حققته الثورة من استقلال وحرية وعدالة وأيضا بالانجازات التي تحققت على جميع الاصعدة.

وقال "جهانغيري" أن بعض وسائل الاعلام الأجنبية تصر على القول إن وضع ايران هو أسوأ من ذي قبل، ولكننا بالنظر الى الاحصائات الموثوقة نستطيع أن نرى انخفاض مؤشر الفقر بشكل ملحوظ وانتشار العدالة. /انتهى/