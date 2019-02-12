إيران تحتلّ المركز الأول في إنتاج العلم بغرب آسيا و16 عالميا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مؤسس موقع بيانات علوم العالم الاسلامي "جعفر مهرداد"، قال في كلمة له اليوم الثلاثاء، "إنه وفق إحصائية نشرها مركز سايماغو العالمي للتصنيف الأكاديمي والعلمي في آخر تقرير له، والذي يعد أحد المراكز المعتبرة عالمياً في هذا المجال، فإن إيران جاءت بالمركز الأول في إنتاج العلم بمنطقة غرب آسيا.

الجدير بالذكر أن سايماغو شركة تتمحور حول التقنية، وتحظى بشهرة عالمية في مجال تحليل وتقييم المعلومات وقد تم تأسيسها في 2008 ولديها تواصل وثيق مع الشركاء الدوليين الناشطين في مجال النشر وإعداد المعلومات العلمية والجامعات والمسؤولين الحكوميين.

وتشير هذه الإحصائية أن المراكز التي تبوأتها الجامعات والمؤسسات الأكاديمية الإيرانية، تبين أن مكانة هذه المؤسسات قد تحسنت على المستوى الدولي، وعلى المستوى الاقليمي./انتهى/