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١١‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١٠:١٥ م

الكيان الصهيوني يعلن إصابة أحد جنوده بجراح خطيرة في غزة

الكيان الصهيوني يعلن إصابة أحد جنوده بجراح خطيرة في غزة

أعلن جيش الاحتلال، ظهر اليوم الجمعة ، إصابة جندي بجراح خطيرة خلال معارك جنوب قطاع غزة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كشف المتحدث باسم جيش الاحتلال عن إصابة جندي من الكتيبة 12 في لواء جولاني، في وقت سابق من اليوم، بجراح خطيرة في معركة جنوب قطاع غزة.

وأضاف أن جيش الاحتلال أبلغ عائلة الجندي بخبر إصابته بجراح خطيرة.

وبحسب اعترافات وزارة جيش الاحتلال، أصيب نحو 16 ألفا و500 من جنودها منذ بدء العدوان على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

/انتهى/

رمز الخبر 1956514
جواد ماستری فراهانی

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