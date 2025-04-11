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١١‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٣:٥٨ م

الصين تجري مناقشات مع السعودية وجنوب أفريقيا للرد على الرسوم الأميركية

الصين تجري مناقشات مع السعودية وجنوب أفريقيا للرد على الرسوم الأميركية

وزير التجارة الصيني، وانغ ون تاو، يجري مناقشات مع نظيريه السعودي والجنوب أفريقي لتبادل وجهات النظر بشأن الرد على "الرسوم الجمركية" الأميركية.

أجرى وزير التجارة الصيني، وانغ ون تاو، مناقشات مع نظيريه السعودي والجنوب أفريقي من أجل تبادل وجهات النظر بشأن الرد على "الرسوم الجمركية" التي فرضتها الولايات المتحدة.

وقالت وزارة التجارة الصينية، في بيان اليوم الجمعة، إن "المناقشات جرت عبر مكالمات فيديو منفصلة، يوم الخميس، حيث ناقشت الصين تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي مع المملكة العربية السعودية وجنوب أفريقيا" وفق تعبير البيان.

وتحدث وانغ أيضاً، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز" عن الخارجية الصينية، مع وزير التجارة السعودي، ماجد بن عبد الله القصبي، بشأن تعزيز التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي.

كما تطرق إلى دور مجموعة "العشرين" ومجموعة "بريكس" في محادثته مع رئيسة جنوب أفريقيا، باركس تاو.

ولم توضح تصريحات وزارة التجارة الصينية تفاصيل المناقشات.

/انتهى/

رمز الخبر 1956507
جواد ماستری فراهانی

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