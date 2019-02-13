الغواصة "فاتح" تنضم إلى الاسطول البحري للجيش الايراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قائد سلاح البحرية في الجيش الايراني الادميرال "حسين خانزادي" أوضح خلال افتتاح قسم القلب والاطفال في مستشفى "كلستان"، أن قسم الصحة وعلاج للقوات البحرية للجيش قسم حيوي ونشط.

وفي أشارة إلى تطورات القوات البحرية للجيش قال خانزادي إن الغواصة فاتح ستنضم إلى القوات البحرية للجيش بحضور الرئيس الإيراني "حسن روحاني".

ونوه إلى ان القوات البحرية شهدت في ظل الثورة الإسلامية تطورات مختلفة على اصعدة مختلفة الجوية منها والسطحية وتحت السطحية مضيفا ان القوات البحرية لديها نشاطات واسعة واستراتيجية ومن الضروري الحفاظ على هذه القدرات وتقديمها بكل جد للشعب./انتهى/