سفير إيران في روسيا: معرض موسكو للسفر والسیاحة فرصة لتطوير السياحة الايرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انسفير إيران في روسيا، كاظم جلالي ، قال أثناء زيارته لجناح إيران في معرض موسكو الدولي التاسع والعشرين للسفر والسياحة: "استطاع الجناح الإيراني في هذا المعرض ، بتصميمه الرائع والجذاب وعرضه للمحتوى الروسي، أن يعرّف النشطاء في هذا المجال بقدرات صناعة السياحة الإيرانية."

واوضح كاظم جلالي بأنّ هذا المعرض يقام للمرة الأولى في فترة ما بعد كورونا واعتبرحضور إيران في هذا الحدث الدولي مثيراً للإهتمام ومهماً من جوانب مختلفة .

وأضاف السفير الايراني في روسيا :" إن الروس يرسلون العديد من السيّاح إلى الخارج كل عام، لكن في الوضع الحالي يواجهون قيوداً في بعض الدول وخاصة القارة الأوروبية. لذلك، قدم هذا التقييد فرصة جيدة لنا لتوجيه السيّاح الروس إلى بلدنا وجعل إيران واحدة من وجهاتهم الجديدة والدائمة."

ةالجدير بالذكر ان معرض MITT الذي مازال مستمراً حتى 19 آذار/مارس 2023، هو واحد من أفضل خمسة معارض سياحية حول العالم ويحظى بتقدير كبير من قبل مجتمع السياحة العالمي كما يعتبر بيئة مناسبة للنشطاء الذين يفكرون في توسيع علاقاتهم مع الزملاء والعملاء.

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