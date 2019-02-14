الاتحاد الأوروبي يدين التفجير الإرهابي في زاهدان الإيرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن الاتحاد الأوروبي، أدان اليوم الخميس الهجوم الارهابي الذي استهدف قوات الحرس الثوري الإيراني، أمس الأربعاء، في زاهدان جنوب شرق البلاد.

وجاء في بيان للاتحاد أنه "لا يمكن أن يكون مبرر لمثل هذا العمل الإرهابي الشنيع، والاتحاد الأوروبي يعرب عن تعازيه لعائلات الضحايا ولشعب إيران"

يذكر ان عناصر من زمرة ما يسمى بـ "جيش العدل" الارهابية قد استهدفوا مساء أمس الاربعاء باعتداء ارهابي انتحاري حافلة لعناصر الحرس الثوري.

وفي هذا الاعتداء الارهابي الذي نفذ بواسطة شاحنة صغيرة مفخخة في الطريق بين زاهدان وخاش في قرية جانعلي، استشهد 27 شخصا واصيب 13 اخرون من كوادر الحرس الثوري. /انتهى/.