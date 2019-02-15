أي محاولة لشن عمل عسكري ضد إيران هو بمثابة انتحار

وقال ظريف في تصريحاته لمحطة ان بي سي الاميركية ان اي عمل عسكري ضد ايران سيكون بمثابة انتحار.

وتابع في الحوار الذي اجراه على هامش مؤتمر ميونيخ الامني في المانيا ان نفس المجموعة التي وقفت وراء غزو العراق تحاول اشعال الحرب ضد ايران. ان هذا العمل سيكون بمثابة انتحار.

وتابع ظريف ان ايران تختلف عن باقي البلدان فالولايات المتحدة الاميركية تتعاطى عادة مع دول تعتمد في قدرتها على الخارج في حين اننا نعتمد على شعبنا وهو مصدر الشرعية والقدرة لنا.

وردا على سؤال حول اعراب الرئيس الاميركي دونالد ترامب عن رغبته للقاء الرئيس الايراني حسن روحاني والتباحث مجدد حول الاتفاق النووي قال ظريف متسائلا: لماذا ينبغي ان نتفاوض من جديد على اتفاق هو حصيلة 13 عاما من المفاوضات علما باننا تفاوضنا حتى مع الولايات المتحدة الاميركي.

واضاف ظريف: لماذا يجب ان نثق بالرئيس الاميركي دونالد ترامب وما اذا كان سيلتزم بتوقيعه./انتهى/