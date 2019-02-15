ظريف يجري مباحثات مع موغيريني على هامش مؤتمر ميونيخ الامني

وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية ان ظريف بحث خلال لقائه موغيريني اخر تطورات الاتفاق النووي والقضايا الاقليمية وباقي القضايا ذات الاهتمام المشترك .

وكانت الدول الاوروبية قد وعدت عقب خروج اميركا من الاتفاق النووي مع ايران بصون المصالح الاقتصادية للجمهورية الاسلامية الايرانية وان هذه الدول ورغم صمودها الشفهي والسياسي امام الاجراءات الاميركي ولكنها لم تنجح لحد الان في اتخاذ الاجراءات العملية التي وعدت بها لصون هذا الاتفاق .

واطلقت بريطانيا وفرنسا والمانيا قبل اكثر من عشرة ايام الالية المالية الاوروبية لتسهيل التجارة مع ايران رغم الحظر الاميركي وقال وزير الخارجية الالماني هابكو ماس ان الالية المالية ستشرع في المراحل الاولية بمبادلة السلع الانسانية فقط وستشمل السلع التي لايطالها الحظر الاميركي./انتهى/