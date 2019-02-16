ظريف يجري مباحثات مع نظيره الألماني على هامش مؤتمر "ميونيخ"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن ظريف الذي يزور المانيا حاليا للمشاركة في اجتماع ميونيخ الامني، اجري خلال اليومين الاخيرين لقاءات عديدة من كبار المسؤولين الاوروبيين وشخصيات سياسية من بلدان اخري، بمن فيهم مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي السيدة فدريكا موغيريني، و وزير خارجية كوريا الجنوبية، ورئيس منظمة الامن في استراليا، والسيدة مري رابينسون والاخضر الابراهيمي من مجموعة المخضرمين الدولية، ومساعدة الشؤون السياسية للامين العام للامم المتحدة السيدة دي كارلو، و وزير الخارجية الارميني "زهراب مناتسكانيان"؛ باحثا معهم في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك./انتهى/