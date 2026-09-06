اعتقالة مجموعة مسلحة معادية للثورة في محافظة فارس

وافادت وكالة مهر للانباء، انه تمكنت جهاز المخابرات التابع للحرس الثوري في محافظة فارس من تحديد هوية شبكة مؤلفة من ثمانية عناصر تابعة لخلايا معادية للثورة، واعتقالهم.

وقد قام هؤلاء العناصر، بتوجيه من التيار الإرهابي المؤيد للنظام الملكي، وبأسلوب مركّز على مستوى الأحياء، بتوفير الأسلحة والتخطيط لسفك الدماء خلال أي اضطرابات محتملة.

كما شارك هؤلاء الأشخاص بنشاط في محاولة الانقلاب التي وقعت في يناير 2026، حيث تضمنت أجندتهم مهاجمة المباني بالقنابل الحارقة (المولوتوف)، وإحراق الإطارات، وإغلاق الطرق، وتخريب الممتلكات العامة، وغير ذلك من الأعمال.

كما تم العثور في مخبأهم على كميات من الأسلحة النارية مع الذخائر الخاصة بها.