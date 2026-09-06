وزير الاقتصاد الايراني في زيارة الى موسكو ونيودلهي..طريق العبور "الشمالي-الجنوبي" أولوية استراتيجية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مدني زادة في تصريح للصحفيين في مستهل زيارته لروسيا يوم الأحد في مطار شيريميتيفو الدولي بموسكو: "تتمثل سياسات الحكومة الايرانية، ولا سيما رئيس الجمهورية، في تطوير العلاقات مع دول الجوار والدول الحليفة، وأي دولة في العالم تُقيم علاقات سليمة".

وأوضح قائلاً: "في هذا الصدد، اتُخذت خلال العامين الماضيين إجراءات فعّالة ومتواصلة لتطوير علاقات البلاد، وتتجلى نتائجها في صمود الاقتصاد الإيراني خلال الحصار".

ووصف وزير الاقتصاد والمالية زيارته إلى موسكو بأنها استمرار للمشاورات بين حكومتي الجمهورية الإسلامية الإيرانية والاتحاد الروسي لتطوير العلاقات الاقتصادية والمالية.

وأشار إلى أن الأجهزة التنفيذية في البلاد قد أجرت سابقًا دراسات معمقة في هذا المجال، بالإضافة إلى تطوير الخدمات اللوجستية وممر "شمال -جنوب"، وتيسير التجارة بين البلدين ودول المنطقة واضاف: بعد توقيع مذكرات التفاهم مع الحكومة الروسية في وقت سابق، تم إعداد العقود التي نسعى، بصفتنا ممثلين عن رئيس الجمهورية، إلى إتمامها خلال زيارتنا إلى موسكو.

وأوضح أن توقيع هذه العقود سيفتح آفاقًا واعدة، تنعكس نتائجها إيجابًا على صادرات البلاد ووارداتها وإنتاجها.

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