ضبط شحنة مهربة من الاسلحة والعتاد في شمال غرب ايران

وجاء في بيان العلاقات العامة في مقر حمزة سيد الشهداء (عليه السلام) : ان هذه الشحنة تضمنت 6 بنادق كلاشينكوف، و28 مخزن ذخيرة كلاشينكوف، و6 صناديق مخازن، و456 طلقة أجنبية، و77 طلقة خارقة للدروع، و246 طلقة عادية، كانت الجماعات الإرهابية الانفصالية، بالتنسيق والتوجيه من أجهزة استخبارات الاستكبار العالمي والكيان الصهيوني، تعتزم نقلها إلى مناطق نائية من البلاد لأغراض تخريبية.

وحذّر مقر "حمزة سيد الشهداء" التابع للقوات البرية للحرس الثوري، جميع العملاء المرتزقة وقادة الزمر الإرهابية من أن القوات ستواصل رصدها الاستخباري الدقيق، وسترد بحزم على أي إجراء يزعزع أمن البلاد، مؤكداً استعداده لتوجيه ضربة ماحقة للارهابيين.