رئيس وزراء الكيان العدو: معظم الدول العربية تتحالف معنا

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن وكالات إن رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو، صرح أن معظم الدول العربية لم تعد تنظر لإسرائيل باعتبارها عدو، وإنما حليف لا يمكن التخلي عنه في مواجهة الإرهاب.

وقال نتنياهو أمس الاثنين خلال كلمة في مؤتمر "منظمات اليهودية الأمريكية" إن "هناك تغيرا هائلا فيما يخص قبول إسرائيل من دول العالم، فمعظم الدول العربية والإسلامية لم تعد تنظر لإسرائيل باعتبارها عدو، مدعياً إنه لا يمكن حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي ما لم يتم كبح جماح إيران في المنطقة.

وأضاف نتنياهو أن العديد من الدول العربية شاركت في مؤتمر وارسو، والتركيز كان منصبا على إيران باعتبارها العدو الأبرز، والعديد من الدول العربية اتفقت على أنه لا يمكن حل القضية الفلسطينية ما لم يتم كبح جماح إيران في المنطقة". /انتهى/.