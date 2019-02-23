https://ar.mehrnews.com/news/1892531/ ٢٣ فبراير ٢٠١٩ - ١٠:١٩ رمز الخبر 1892531 الثقافة الثقافة ٢٣ فبراير ٢٠١٩ - ١٠:١٩ تقرير مصور حفل اختتام جائزة "ققنوس"، السينمائية/ صور اقيمت مراسم حفل اختتام جائزة " ققنوس"، السينماىية، بحضور فنانين وسينمائيين في مجموعة "سرجشمه"، مساء أمس. حفل اختتام جائزة "ققنوس"، السينمائية حفل اختتام جائزة "ققنوس"، السينمائية حفل اختتام جائزة "ققنوس"، السينمائية حفل اختتام جائزة "ققنوس"، السينمائية حفل اختتام جائزة "ققنوس"، السينمائية حفل اختتام جائزة "ققنوس"، السينمائية حفل اختتام جائزة "ققنوس"، السينمائية حفل اختتام جائزة "ققنوس"، السينمائية حفل اختتام جائزة "ققنوس"، السينمائية حفل اختتام جائزة "ققنوس"، السينمائية حفل اختتام جائزة "ققنوس"، السينمائية حفل اختتام جائزة "ققنوس"، السينمائية حفل اختتام جائزة "ققنوس"، السينمائية حفل اختتام جائزة "ققنوس"، السينمائية حفل اختتام جائزة "ققنوس"، السينمائية حفل اختتام جائزة "ققنوس"، السينمائية رمز الخبر 1892531 سمات السينما الايرانية حفل اختتام ققنوس مطالب مرتبط اختتام الدورة الـ12 من معرض السياحة الدولي بطهران/ صور حفل موسيقي لفرقة "فيلامونيك" في كيلان/صور مراسم اختتام معرض "هشت" للصور "/صور حفل اختتام جائزة جلال آل احمد الأدبية /صور
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