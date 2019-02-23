  1. الثقافة
٢٣ فبراير ٢٠١٩ - ١٠:١٩

تقرير مصور

حفل اختتام جائزة "ققنوس"، السينمائية/ صور

حفل اختتام جائزة "ققنوس"، السينمائية/ صور

اقيمت مراسم حفل اختتام جائزة " ققنوس"، السينماىية، بحضور فنانين وسينمائيين في مجموعة "سرجشمه"، مساء أمس.

       

رمز الخبر 1892531

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