حديقة الحيوانات في طهران تشهد لأول مرة عملية تزاوج طبيعي بين النمرين "كيجا" و"كاسبار"

واعلن الطبيب البيطري لحديقة الحيوانات في طهران "ايمان معماريان" في تصريح أدلى به لمراسل وكالة مهر للأنباء، أنه "قبل اسبوعين قمنا بإجراء فحوصات كاملة للنمر الانثى والاطمئنان من جودة النطفة لدى النمر الذكر، وقررنا حقنهما هورمونات جنسية لتحفيزهما لعملية التزاوج".

وأضاف معماريان: أن عملية تزاوج بدأت منذ يوم الاربعاء (20 فبراير) واليوم السبت (23 فبراير) يعد رابع يوم لتزاوج النمرين وبعد 20 يوما سوف نقوم باجراء اختبار حمل للنمرة "كيجا" ، كما قال باعتبار ان نطفة النمر "كاسبار" (الذكر) سليمة تماما ونشيطة والانثى ايضا سليمة ومستعدة للانجاب، فاحتمال الحمل قوي للغاية، ونأمل ان تنجب النمرة "كيجا" بعد فترة تتراوح بين 93 و100 يوم.

وأوضح الطبيب البيطري لوكالة مهر للأنباء أن عدد الاشبال التي تنجبها النمورة عادة يتراوح بين واحد الى 6، وغالبا تنجب النمرة توائم، إلّا في حال إن كانت النمرة تنجب لأول مرة، عندها يصبح الاحتمال الاقوى أن تنجب شبل أو شبلين ولكن من الناحية الاخرى كون ان علمية التزاوج للزوجين "كيجا" و"كاسبار" كانت طبيعية، ليس من المستبعد أن تنجب "كيجا" أكثر من هذا العدد.

وفي اشارة الى اهمية الحدث فيما يتعلق بالتمهيد لتكاثر الفهود الصيادة عن طريق التزاوج الطبيعي أوعبر التلقيح الصناعي، قال معماريان: هذا الموضوع يعد اكثر تعقيدا بالنسبة للفهود الصيادة، بما ان عملية التكاثر لديها أكثر صعوبة نظرا لقلة جودة نطفة الفهد الصياد الذكر، مبينا: رغم ذلك نأمل أن يشكل هذا الحدث ارضية لاحداث جيدة في حياة الفهود الصيادة في ايران.

واستذكر في الختام: أن النمر الذكر "كاسبار" جيء به قبل سنة وبضعة اشهر الى ايران، وعلمية التزاوج الطبيعي تعد الاولى من نوعها في ايران./انتهى/