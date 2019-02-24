محمد الحوثي: الحكام العرب لا يتقنون غيرتدمير أوطانهم

وقال محمد علي الحوثي، في تغريدة على "تويتر": "سيأتي الأوروبيون إلى القمة المزمع انعقادها في شرم الشيخ لأخذ ما يريدون، بينما سيعود الحكام العرب بخفي حنين وهم يندبون حظهم ويولولون من المؤامرات التي هم في الأساس صانعوها أو داعموها".

وأضاف: "لا شيء يتقنونه غير دمار أوطانهم. فأمام تدمير اليمن قدمنا المبادرات لإيقافه بلا جدوى".



وأرفق القيادي في جماعة "أنصار الله" مبادرة قدمها في فبراير الماضي إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لإيقاف الحرب في اليمن، تتضمن تشكيل لجنة مصالحة، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، ووضع ضمانات دولية للبدء في إعادة إعمار اليمن وجبر الضرر، ومنع أي اعتداء من دول أجنبية على اليمن، وإعلان عفو عام وإطلاق كافة المعتقلين لكل طرف.

ويشن تحالف تقوده السعودية، عدوانا على اليمن منذ 26 مارس 2015، ادى الى مقتل واصابة الآلاف من المدنيين وتدمير البنى التحتية ، حيث يعاني اليمن حاليا من من أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث يتفشى مرض الكوليرا، بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص في اليمن، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى المساعدات الإنسانية.