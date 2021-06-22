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٢٢‏/٠٦‏/٢٠٢١, ٦:٣١ م

الحوثي يستنكر منع النظام السعودي لضيوف الرحمن من أداء مناسك الحج

الحوثي يستنكر منع النظام السعودي لضيوف الرحمن من أداء مناسك الحج

أكد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي أن منع ضيوف الرحمن من أداء فريضة الحج هو الاستهداف الأخطر لقبلة المسلمين ومكة المكرمة.

وقال الحوثي، في تغريدة على "تويتر"، إن "الإجراءات ضد وصول الحجيج وتقليص الأعداد أكبر صاروخ فعلي يستهدف مكة والكعبة المشرفة ـ حماها الله ـ بتوجيهات ملكية سعودية حقيقية".

ونفى مزاعم تحالف العدوان باستهداف الجيش واللجان الشعبية لمدينة مكة المكرمة بالطائرات المسيرة والصواريخ، مؤكداً أنها "مزاعم بغير دليل واتهام باطل لطرف يقتلونه بتعمد".

وأشار عضو السياسي الأعلى إلى أن اتهام النظام السعودي للجيش واللجان باستهداف مكة يعد أبسط إجراء يمارسه ضد الشعب اليمني كون ذلك النظام يرى قتل اليمنيين واجباً.

المصدر : المسيرة

/انتهى/

رمز الخبر 1915556
https://ar.mehrnews.com/news/1915556/

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