الحوثي يستنكر منع النظام السعودي لضيوف الرحمن من أداء مناسك الحج

وقال الحوثي، في تغريدة على "تويتر"، إن "الإجراءات ضد وصول الحجيج وتقليص الأعداد أكبر صاروخ فعلي يستهدف مكة والكعبة المشرفة ـ حماها الله ـ بتوجيهات ملكية سعودية حقيقية".

ونفى مزاعم تحالف العدوان باستهداف الجيش واللجان الشعبية لمدينة مكة المكرمة بالطائرات المسيرة والصواريخ، مؤكداً أنها "مزاعم بغير دليل واتهام باطل لطرف يقتلونه بتعمد".

وأشار عضو السياسي الأعلى إلى أن اتهام النظام السعودي للجيش واللجان باستهداف مكة يعد أبسط إجراء يمارسه ضد الشعب اليمني كون ذلك النظام يرى قتل اليمنيين واجباً.

المصدر : المسيرة

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