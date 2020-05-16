محمد علي الحوثي: ما أعلنته الخارجية الأمیركية بشأن الناقلة "صافر" ليس إلا تكهنات

وقال محمد علي الحوثي، وهو عضو المجلس السياسي الأعلى لحركة "أنصار الله" في صنعاء، ورئيس اللجنة الثورية العليا في الحركة، في تغريدة على "تويتر"، إن الحركة اقترحت في وثيقة الحل الشامل لإنهاء الحرب المقدمة إلى الأمم المتحدة في أبريل المنصرم، "النشر لبعثة فنية بقيادة الأمم المتحدة لتقييم أوضاع ناقلة صافر وإجراء الإصلاحات المبدئية، وتقديم التوصيات الفنية اللازمة وإجراء الإصلاح والصيانة".

وأضاف أن المقترح تضمن "الاتفاق على ضوء توصيات الفريق الفني على خطة لاستخراج النفط من الناقلة بطريقة آمنة وعودة ضخ النفط إلى الناقلة عبر انبوب صافر".

واعتبر القيادي في "أنصار الله" أن "ما أعلنته الخارجية الأميركية ليس إلا تكهنات".

وتمنى الحوثي للخارجية الأميركية، "التعافي من فيروس المصادر الذبابية التي تصدر الطنين المشوش".

المصدر: سبوتنيك