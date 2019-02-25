مصدر استخباراتي عراقي: البغدادي ليس داخل الحدود العراقية

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن وكالات إن مصدر استخباراتي عراقي نفى أمس الأحد، دخول زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي إلى الأراضي العراقية، معتبراً إن المعلومات التي تحدثت عن دخول أبو بكر البغدادي لصحراء الأنبار غير دقيقة وغير صحيحة بالأساس، ولم يدخل العراق ولم يلتق بأي من أتباعه داخل الأراضي العراقية، مؤكداً أن البغدادي ما زال تحت أعين الاستخبارات العراقية والتحالف الدولي.

يذكر أن وسائل إعلام عربية نقلت، سابقا اليوم الأحد، عن مصادر عراقية وأمريكية أن زعيم تنظيم "داعش"، أبو بكر البغدادي، دخل، منذ أيام، إلى صحراء محافظة الأنبار (غربي العراق) في محاولة استخدام هذه المنطقة كمعسكر جديد للتنظيم من أجل إعادة ترتيب صفوفه بعد خسارته آخر معاقله في محافظة دير الزور السورية. /انتهى/.