مصدر عراقي: سيتم القبض على "أبو بكر البغدادي" خلال الأيام المقبلة داخل الأراضي السورية

وقال الهايس في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “البغدادي غادر الأراضي العراقية قبل تحرير القوات الأمنية محافظة نينوى حيث إن الأخير لم يعد بعد تلك المعارك للعراق إطلاقا”، لافتا إلى إن “البغدادي يتواجد في الوقت الحالي داخل الأراضي السورية في المناطق القريبة من ناحية الباغوز السورية المحاذية للحدود العراقية”.

وأضاف أن “البغدادي قام بحلق لحيته وتغيير جزء كبير من ملامحه لعدم كشف هويته والقبض عليه، فضلا عن تحركه بشكل سري ومرافقة عدد من أنصاره المقربين فقط”، مبينا أن “البغدادي يعيش أخر أيامه في سوريا حيث إن هنالك مصادر استخباراتية قد حددت مكانه وقد يتم القبض عليه خلال الأيام المقبلة داخل الأراضي السورية”.

وكان الخبير الأردني في شؤون الجماعات الإرهابية حسن أبو هنية قد كشف ، في وقت سابق، عن تواجد زعيم تنظيم “داعش” الإجرامي أبو بكر البغدادي وقيادات الصف بالتنظيم في محافظة الأنبار.