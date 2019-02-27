شاحنات امريكية تنقل أسلحة من وإلى سوريا عبر مطار كوباني

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن المرصد السوري لحقوق الإنسان إن نحو 200 شاحنة وحاملة بعضها محمل والبعض الآخر كان فارغاً، دخلت إلى مطار كوباني في القطاع الشمالي من ريف حلب الشمالي الشرقي، ضمن منطقة شرق الفرات، وأكدت المصادر الموثوقة أن الشاحنات بالتزامن مع إدخالها لدفعة جديدة من المعدات اللوجستية والمواد والأسلحة والذخيرة، بدأت عملية تحمل معدات عسكرية تابعة للقوات الأمريكية والتحالف الدولي لنقلها إلى خارج الأراضي السورية.

وأكدت المصادر أن الشاحنات ستنقل معدات من عملية الانسحاب الأمريكي التي أعلن عنها دونالد ترامب في الـ 19 من كانون الأول / ديسمبر من العام الفائت 2018، ونشر المرصد السوري في الـ 24 من شهر يناير الفائت من العام الجاري، أن ما لا يقل عن 250 شاحنة تابعة للتحالف الدولي، ومحملة بالأسلحة والذخائر ومعدات لوجستية دخلت الأراضي السورية اليوم الخميس، وجرى توزيعها على قواعد التحالف الدولي في عين العرب (كوباني) ومطار عين العرب وعين عيسى والرقة وتل تمر وغيرها في كل من حلب والرقة والحسكة، على صعيد متصل أبلغت مصادر موثوقة المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن المئات من عناصر القوات الأمريكية دخلت الأراضي السورية خلال الـ 24 ساعة الفائتة. /انتهى/.