مجمع تشخيص مصلحة النظام يناقش انضمام ايران لاتفاقية باليرمو

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن جلسة مجمع تشخيص مصلحة النظام بدأت صباح اليوم برئاسة اية الله آملي لاريجاني ولمناقشة مشروع قانون انضمام ايران الى اتفاقية باليرمو.

ومن المقرر أن يحضر في هذه الجلسة وزير الاقتصاد الايراني "فرهاد دجبسند" ورئيس المصرف المركزي "عبدالناصر همتي" ومساعدة رئيس الجمهورية في الشؤون القانونية "لعيا جنيدي" .

والجدير بالذكر أن مجمع تشخيص مصلحة النظام قد بحث في موضوع انضمام ايران الى اتفاقية باليرمو في الجلسة الآنفة، الا أنه لم يتم التصويت بسبب ضبابية هذا الموضوع وعدم اتضاح كافة جوانب الموضوع./انتهى/