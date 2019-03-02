تأجيل القرار بشان انضمام ايران الى اتفاقية باليرمو للعام المقبل

أفصح العضو في مجمع تشخيص مصلحة النظام "مصطفى ميرسليم" لمراسل وكالة مهر للأنباء، عن عدم تصويت الاعضاء لمشروع قانون انضمام ايران الى اتفاقية باليرمو، قائلا: نظرا لطلب ممثل الحكومة ونائب البرلمان بمناقشة موضوعي اتفاقية باليرمو ومعاهدة مكافحة تمويل الإرهاب (CFT) بشكل متزامن، تقرر تأجيل التصويت على الموضوع لمنح الاعضاء المزيد من الوقت للتمعن من اجل الادلاء بالصوت.

كما وقال عضو اخر من مجمع تشخيص مصلحة النظام حجة الاسلام "غلامرضا مصباحي" في تصريح لوكالة مهر أنه سيتم استئناف جلسات دراسة موضوع باليرمو في العام (الايراني) المقبل (اواخر شهر مارس)، قائلا: لقد تم النقاش طويلا على هذا الموضوع وعند التصويت تم الاقتراح بأن يتم تأجيل الموضوع الى العام المقبل واتخاذ القرار النهائي بناءا على هذا الاقتراح./انتهى/