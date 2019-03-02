3 قتلى و12 جريحاً في تفجير انتحاري في الرقة السورية

وأفادت وکالة مهر للأنباء نقلاً عن "سبوتنیک" إن إنه خلال اجتماع بین ما یسمی "قوات الأسایش" الذراع الأمنی لتنظیم (قوات سوریة الدیمقراطیة / قسد) التابع للجیش الأمریکي، وبین وجهاء العشائر في منطقة (جدیدة الخابور) الیوم، قام انتحاري من تنظیم "داعش" الإرهابي بتفجیر نفسه في الاجتماع ما أدی إلی مقتل ثلاثة من وجهاء العشائر وإصابة ثمانیة آخرین إضافة إلی إصابة أربعة من عناصر الاستخبارات التابعة ل"قسد". / انتهی / ‏.‬