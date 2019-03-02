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٢ مارس ٢٠١٩ - ١٩:٣٠

3 قتلى و12 جريحاً في تفجير انتحاري في الرقة السورية

3 قتلى و12 جريحاً في تفجير انتحاري في الرقة السورية

استهدف تفجير إرهابي اجتماعا لقيادات "قسد" ووجهاء عشائر في منطقة بيت خابور في الرقة نفذه انتحاري من صفوف تنظيم "داعش" الإرهابي ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 12 آخرين.

وأفادت وکالة مهر للأنباء نقلاً عن "سبوتنیک" إن إنه خلال اجتماع بین ما یسمی "قوات الأسایش" الذراع الأمنی لتنظیم (قوات سوریة الدیمقراطیة / قسد) التابع للجیش الأمریکي، وبین وجهاء العشائر في منطقة (جدیدة الخابور) الیوم، قام انتحاري من تنظیم "داعش" الإرهابي بتفجیر نفسه في الاجتماع ما أدی إلی مقتل ثلاثة من وجهاء العشائر وإصابة ثمانیة آخرین إضافة إلی إصابة أربعة من عناصر الاستخبارات التابعة ل"قسد". / انتهی / ‏.‬

رمز الخبر 1892757

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    التعليقات

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    • Mohammedkangmohammed EG ٢٢:٤٤ - ٢٠١٩/٠٣/٠٢
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      جواب
      استمرار نزيف الدم السوري وعبث داعش والعلمانيه التركية داعمة الجماعات الارهابيه وتمزيق وحدة سوريا وقتل الاكراد كردستان الابرياء وخروج الارهابيه بأمان تام بدعم من روسيا وامريكا اللهم عليك بهم

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