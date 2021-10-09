الولايات المتحدة تدعم الارهاب في سوريا وغير صادقة بشأن محاربتها لـ “داعش”

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن “الولايات المتحدة الأميركية تدعم الجماعات الإرهابية في سوريا، بهدف تقسيم أراضي الأخيرة، لافتا إلى أن السبب في تواجدها هناك لمكافحة تنظيم داعش “غير صادق وغير حقيقي”.