الولايات المتحدة تدعم الارهاب في سوريا وغير صادقة بشأن محاربتها لـ “داعش”

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال أوغلو، في مؤتمر صحفي بنظيره الفنزويلي فيليكس بلاسينسيا السبت، إن ” أميركا تدعم جماعات إرهابية تقسم سوريا”، ومؤكدا “الولايات المتحدة نقلت مقاتلي داعش من سوريا إلى أفغانستان”.
المصدر: سبوتنيك
/انتهى/
أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن “الولايات المتحدة الأميركية تدعم الجماعات الإرهابية في سوريا، بهدف تقسيم أراضي الأخيرة، لافتا إلى أن السبب في تواجدها هناك لمكافحة تنظيم داعش “غير صادق وغير حقيقي”.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال أوغلو، في مؤتمر صحفي بنظيره الفنزويلي فيليكس بلاسينسيا السبت، إن ” أميركا تدعم جماعات إرهابية تقسم سوريا”، ومؤكدا “الولايات المتحدة نقلت مقاتلي داعش من سوريا إلى أفغانستان”.
المصدر: سبوتنيك
/انتهى/
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