  1. السياسة
٤ مارس ٢٠١٩ - ١٥:٥٦

في افتتاح اجتماع مجلس الحكام

يوكيا أمانو يؤكد مجدداً على التزام إيران بتعهداتها تجاه الاتفاق النووي

يوكيا أمانو يؤكد مجدداً على التزام إيران بتعهداتها تجاه الاتفاق النووي

أكد رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية "يوكيا أمانو" في اجتماع مجلس الحكام مجدداً أن ايران التزمت بتعهداتها تجاه الاتفاق النووي ونفذتها.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية "يوكيا أمانو" صرح في اجتماع مجلس الحكام التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية  اليوم أن ايران التزمت بتعهداتها تجاه الاتفاق النووي ونفذتها.

وأوضح أمانو إن التقارير التي أصدرتها الوكالة فيما يخص عدم وجود أنشطة نووية مشبوهة في إيران أو مخفية لازالت مستمرة ومعتمدة من قبل الوكالة، منوهاً إلى إن إجراءات وتقييمات الوكالة كانت حيادية مستقلة ومبنية على المشاهدات العينية ضمن إطر الضمانات الموجودة.

الجدير بالذكر إن اجتماع مجلس الحكام التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية  بدأ اليوم فعالياته حيث تم مناقشة عدد من المواضيع أهمها التحقق من الأنشطة النووية الإيرانية وفق القرار الأممي 2231، والسلامة النووية العالمية عام 2019 ومناقشة البرنامج النووي لكوريا الشمالية. /انتهى/.

رمز الخبر 1892816

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