قاليباف يرد على تخيلات وزير الخزانة الأمريكي حول انخفاض سعر النفط لـ 40 دولار

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه رد رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف، على تخيلات وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت حول انتخابات التجديد النصفي، وتوهماته بانخفاض سعر النفط إلى 40 دولارًا، وانتعاش الاقتصاد الأمريكي بحلول ذلك الوقت.

ونشر قاليباف ردا على تخيلات بيسنت صورة طريفة له وهو ينطلق ثم يسقط سقوطًا حرًا على صفحته الشخصية على شبكة X:

استعد للانطلاق؛ عليك أن تستعد بهذه الأمور القليلة قبل الانطلاق:

1_ وصلت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى "أعلى مستوياتها في التاريخ"، الم يحن الوقت للتفكير قليلا!

2_ اليابان، أكبر حائز للسندات الأمريكية، تبيع السندات بكميات كبيرة؛ استمتع بهذه السياسة الاقتصادية اليابانية على حساب الدولار!

٣️⃣ النرويج، التي تمتلك أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم، تبيع سندات بقيمة ٨٠ مليار دولار. من الأفضل تغيير اسم النرويج إلى "أمريكاواي" (كما فعلوا مع بحيرة أونتاريو في كندا) حتى تتمكنوا من القيام بشيء فعّال!

٤️⃣ انخفض معدل التجنيد في وزارة الحرب الأمريكية، وهي في الواقع إسرائيلية، انخفاضًا حادًا، وأنتم تواجهون نقصًا في الموظفين، فافعلوا شيئًا. ربما يمكنكم استخدام العرض الإسرائيلي لتجنيد شباب أمريكيين مقابل إلغاء الديون!

٥️⃣ أخيرًا، أطلق أعضاء لجنة السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي تحذيرات خطيرة ويتحدثون عن الاتجاه المستقبلي للتضخم وارتفاع أسعار الفائدة (وهو ما يتعارض مع سياسة وزارة الخزانة). يا للعجب!

تجدر الإشارة إلى أن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قد تولى مؤخرًا الدور الذي شغله وزير الحرب بيت هيغسيت خلال الحرب، وأصبح الشخص الرئيسي الذي ينفذ مشاريع العمليات النفسية لإدارة ترامب ضد بلدنا، وهو يدلي باستمرار بتصريحات مبالغ فيها في هذا الصدد.